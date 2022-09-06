اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 10:46 م
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مصرع شاب إثر اعتداء آخرين عليه فى مشاجرة ببورسعيد

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 10:09 م
مصرع شاب إثر اعتداء آخرين عليه فى مشاجرة ببورسعيد مشاجرة - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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لقى شاب بمحافظة بورسعيد، مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، اثر اعتداء آخرين عليه فى مشاجرة بمنطقة زمزم.
 
البداية عندما استقبل مستشفى الزهور المركزى، إحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، الشاب عادل محمد أحمد محمود حمودة 34 عامًا، جثة هامدة، بادعاء إعتداء آخرين عليه فى مشاجرة بمنطقة زمزم، وتبين من المعاينة الأولية وجود طعنات متعددة بالجسم، وذبح قطعى بالرقبة.
 
وضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن، ووجه اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط المتهمين.

 


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