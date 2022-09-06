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مصرع سائق دراجة بخارية إثر اصطدامه بسيارة نقل بالأقصر

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 09:14 م
مصرع سائق دراجة بخارية إثر اصطدامه بسيارة نقل بالأقصر حادث - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل كبيرة ودراجة بخارية، مما أسفر عن وفاة سائق الدراجة البخارية وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصى بمدينة إسنا التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء الدكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا يفيد باصطدام سيارة نقل كبيرة تحمل أرقام "2409 ص ع ن" بدراجة بخارية، وذلك أمام مقابر السيدة زينب بمدينة إسنا، مما أسفر عن وفاة "النوبى.ع" 50 سنة سائق الدراجة البخارية وتم على الفور استدعاء سيارة إسعاف لنقله لمشرحة مستشفى طيبة التخصصى بمدينة إسنا التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتمكن رجال الشرطة من ضبط سائق السيارة النقل واقتياده للقسم لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.


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