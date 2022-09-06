مشروعات قومية كبرى تدعم أهالى قرى ونجوع مدينة الطود شرق الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

مشروعات قومية تجرى على قدم وساق لخدمة أهالى قرى ونجوع مدينة الطود شرق محافظة الأقصر، وذلك للمساهمة فى خدمة آلاف المواطنين بالمدينة الأقدم فى الأقصر، حيث يتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، خطوات العمل فى تلك المشروعات القومية التى تشمل محطات صرف صحى وتطوير المدارس قبل دخول العام الجديد، والعمل فى تبطين الترع وتركيب أعمدة إنارة بطرقات القرى والنجوع.

وفى هذا الصدد قاد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات التنموية بمدينة الطود، برفقة العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود، والعميد ضياء ماهر مدير مرور الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبدأت جولة المحافظ بتفقد طريق أسوان الزراعي الشرقي بداية من كوبري البغدادي وصولاً إلى مدخل مدينة الطود، حيث تجري أعمال تمهيد الوصلة الغربية للطريق بعرض حوالي 12 مترا، واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير طريق السلامية بحري وإنارتها بعد تزويده بنحو 120 عمود إنارة، وذلك باعتباره طريق حيوي يبدأ من مدخل مدينة الطود وحتي طريق المصلب، كما تفقد أعمال تبطين ترعة السلامية والتي تبدأ من قرية العديسات قبلي وتنتهي بمدخل مدينة الطود، حيث تم الإنتهاء من تبطين الترعة بطول 9 كيلو متر، ووجه المحافظ بالحفاظ على ما تم من أعمال التبطين وتحرير محاضر فورية للمخالفين في حالة تلوثها.

وعن أبرز المشروعات التى تتم على أرض مدينة الطود، يقول الدكتور محمد رزق رئيس المدينة، أنه دخلت مناطق العديسات بحري والعديسات قبلى فى مشروع الصرف الصحى المتكامل حيث استقبلت تلك القرى زيارة مؤخراً من بعثة بنك التنمية الإفريقي، لمتابعة مشروع الصرف الصحى المتكامل والممول من البنك، حيث تفقدت البعثة موقع محطة معالجة صرف صحى الدبابية والطود والتى ستخدم عدد 5 قرى (المعلا – الدبابية - الشغب - العديسات قبلى - العديسات بحرى)، حيث يتم تمويل المشروع عن طريق البنك الإفريقي للتنمية، ويخدم حوالي 162 ألف نسمة بهذه القرى.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الطود لـ"اليوم السابع"، أنه تم أيضاً البدء فى أولى أعمال تنفيذ الصرف الصحى بمنطقة الطود البلد، حيث تمت متابعة العمل لتنفيذ أولى حفر خطوط الانحدار الفرعية قطر 200 ملم خط فرعي بمنطقة الطود البلد بمدينة الطود، والتى يتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندسة رقية حماد رئيسة الجهاز، كما تمت أعمال تسليم قطعة الأرض المخصصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقرار رقم 150 لسنة 2022 على مساحة 19 فدان، والمستخدمة في إقامة محطة معالجة صرف صحي الطود بناحية العديسات بحري، والتي يتم تجميع المياه بها من محطات نجع مسلم ومحطة حسين حسن ومحطة أبو حروقة ومحطة نجع العمدة بمدينة الطود .



أعمال تنفيذ الصرف الصحي بمنطقة الطود البلد بالأقصر



أعمال تنفيذ الصرف الصحي بمنطقة الطود البلد شرق الأقصر



الإنتهاء من أعمال التجديد ورفع كفاءة المواتير بالمحطة



التشغيل التجريبي لمحطة مياه نجع خميس بالطود لخدمة أهالى العديسات



التشغيل التجريبي لمحطة مياه نجع خميس بالطود



الصرف الصحي بمنطقة الطود البلد شرق الأقصر



العمل فى مشروعات الصرف الصحى



بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه نجع خميس بالطود



بدء أولي أعمال تنفيذ الصرف الصحي بمنطقة الطود البلد بالأقصر



بدء أولي أعمال تنفيذ الصرف الصحي بمنطقة الطود البلد



بعثة البنك الافريقي للتنمية تختتم زيارتها بالأقصر لمتابعة مشروع الصرف



بعثة البنك الافريقي للتنمية تختتم زيارتها بالأقصر



تطوير أعمدة الإنارة بمدينة الطود



تطوير طريق المسار السياحى بمدينة الطود



جولات لمتابعة رفع كفاءة وتطوير المدارس بالطود



رئيس المدينة يشرح العمل فى تبطين الترع بالطود



صورة تذكارية للمحافظ مع أبناء مدينة الطود



عمليات التطوير ورفع كفاءة قرى مدينة الطود



لقاء المحافظ بالمواطنين بوحدات طب الأسرة



متابعة تطوير المدارس بمركز الطود



متابعة مشروع الصرف الصحى المتكامل بالأقصر



محافظ الأقصر يتابع مشروعات الصرف الصحي



مشروع الصرف الصحى المتكامل بمدينة الطود