مشاركة طلائع كفر الشيخ بالنسخة الثالثة للتصفيات النهائية لأولمبياد الطفل

كفر الشيخ محمد سليمان

استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، الطلائع المشاركين في تصفيات أولمبياد الطفل المصرى، النسخة الثالثة قبيل توجههم إلى مدينة السادس من أكتوبر، حيث تقام التصفيات من 6 سبتمبر حتى التاسع من الشهر الجاري ، بصالة الدكتور حسن مصطفى بأكتوبر، بمشاركة 23 من الطلائع.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إن أولمبياد الطفل المصري المقامة الليلة هي محاكاة لدورة الألعاب الأوليمبية العالمية، تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للطلائع بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية وبحضور وزير الشباب والرياضة، مضيفاً أن التصفيات تتم بمشاركة الطلائع من جميع محافظات مصر، في ألعاب "خماسي القدم - كرة السلة - الكرة الطائرة - كرة اليد - ألعاب القوى - الكاراتيه - التايكوندو - تنس الطاولة - السباحة - رفع الأثقال - المصارعة - الچودو" .

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة، لرعاية النشء، واكتشاف المواهب الواعدة منهم، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة منذ الصغر، وتنمية القيم الإيجابية، وتعزيز مفهوم المواطنة لديهم، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات والأنشطة المخصصة للطلائع على مدار العام.