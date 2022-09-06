اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مشاركة طلائع كفر الشيخ بالنسخة الثالثة للتصفيات النهائية لأولمبياد الطفل

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 08:45 م
مشاركة طلائع كفر الشيخ بالنسخة الثالثة للتصفيات النهائية لأولمبياد الطفل الطلائع المشاركين فى تصفيات أولمبياد الطفل
كفر الشيخ محمد سليمان

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استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، الطلائع المشاركين في تصفيات أولمبياد الطفل المصرى، النسخة الثالثة قبيل توجههم إلى مدينة السادس من أكتوبر، حيث تقام التصفيات من 6 سبتمبر حتى التاسع من الشهر الجاري ، بصالة الدكتور حسن مصطفى بأكتوبر، بمشاركة 23 من الطلائع.
 
وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إن أولمبياد الطفل المصري المقامة الليلة هي محاكاة لدورة الألعاب الأوليمبية العالمية، تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للطلائع بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية وبحضور وزير الشباب والرياضة، مضيفاً أن التصفيات تتم بمشاركة  الطلائع من جميع محافظات مصر، في ألعاب "خماسي القدم - كرة السلة -  الكرة الطائرة -  كرة اليد - ألعاب القوى - الكاراتيه - التايكوندو - تنس الطاولة - السباحة - رفع الأثقال - المصارعة - الچودو" .
 
يأتي ذلك في إطار  سياسة وزارة الشباب والرياضة، لرعاية النشء، واكتشاف المواهب الواعدة منهم، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة منذ الصغر، وتنمية القيم الإيجابية، وتعزيز مفهوم المواطنة لديهم، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات والأنشطة المخصصة للطلائع على مدار العام.
 
طلائع كفر الشيخ المشاركين
طلائع كفر الشيخ المشاركين

جانب من الحضور (1)
جانب من الحضور 

جانب من مشاركة المحافظات
جانب من مشاركة المحافظات

طلائع كفر الشيخ
طلائع كفر الشيخ

مشاركة طلائع كفر الشيخ في النسخة الثالثة للتصفيات النهائية لأولمبياد الطفل المصرى
مشاركة طلائع كفر الشيخ في النسخة الثالثة 
 
 

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