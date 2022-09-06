مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى

وكالات الأنباء

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وقالت الأوقاف الإسلامية فى القدس، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن عشرات المستوطنين، اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته وباحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول أسطورة هيكلهم المزعوم.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه.