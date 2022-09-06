اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 07:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مساعد وزير التموين: البورصة السلعية تساهم فى تخفيض الأسعار 15 %

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 06:48 م
مساعد وزير التموين: البورصة السلعية تساهم فى تخفيض الأسعار 15 % الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين
أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المنطقة التجارية الجديدة بطنطا لها أكثر من محور، وتضم 12 نشاطا تجاريا وتخزينيا ولوجيستيا، موضحًا أن البورصة السلعية تساهم فى تخفيض الأسعار بنسبة 15 %.
 
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، أن 90 % من هذه الأنشطة بها لوجستيات وأماكن ترفيهية، وتم وضع حجر أساس على مساحة 2.5 فدان لأول سوق تجارى خارج القاهرة بطنطا في محافظة الغربية.
 
وتابع أن هذا السوق يخدم 4 أو 5 محافظات من خلال بيع الخُضر والفاكهة، ومصر لا يوجد بها أسواق نصف جملة منظمة، والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بوجود 28 سوق نصف جملة لبيع الخضر والفاكهة بأسعار الجملة؛ مثل أسواق العبور و6 أكتوبر.
 
وأوضح أن هذه الأسعار تكون أقل من مثيلاتها الدارجة في المحلات التجارية، وكان هناك تنسيقات مع الجهات المختصة فى هذا الصدد، وسيتم إنشاء شركة لإدارة هذه الأسواق على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه تم تحديد أماكن هذه الأسواق على مستوى الجمهورية (بمساحات من فدانين إلى 10 أفدنة)، ومنها موقعين في القاهرة.
 
وأكد أن أسعار السلع بهذه الأسواق تكون بتخفيضات تصل إلى 25%، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على إنشاء سوق جملة بتكلفة 2 مليار جنيه، واليوم تم البدء بالسوق المركزي في محافظة الغربية والمقام على مساحة فدانين من أجل بيع السلع للمواطنين.
 
وأشار إلى أن أسواق الجملة مخصصة لخدمة كبار التجار والمنتجعات السياحية والمستشفيات؛ أما المستهلك فيمكنه الشراء من أسواق نصف الجملة أو المتاجر، واليوم تم افتتاح متاجر لسلاسل كبيرة من السيراميك في المنطقة اللوجستية بطنطا؛ والتي يتردد عليها 10 آلاف مواطن يوميًا.
 
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على توطين الكثير من الصناعات؛ من أجل توفير احتياجات المواطنين، وعن البورصة السلعية أكد أنها بدأت عملها في موسم القمح بالموسم المنصرم، ومن الموسم المقبل سيتم صرف مستحقات المزارعين عبر تحويل مباشر على القطاع المصرفي؛ وهذا الأمر سيتم تطبيقه على سلعة القطن أيضًا.
 
 

التموين

البورصه السلعيه

الاسعار

الخبز



الموضوعات المتعلقة

حصاد الوزارات.. وزير التموين يعلن فتح باب تظلمات الدعم الاستثنائى لأصحاب البطاقات

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 05:00 م

وزير التموين يعلن فتح باب تظلمات الدعم الاستثنائى لأصحاب البطاقات

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 02:00 م

وزير التموين: استلام 63 ألف طن قمح مستورد على مسئولية المورد الروسى

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 01:12 م

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. وزير التموين يدشن أول سوق نموذجى بالدلتا.. المصيلحى: المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا على 87 فدانا تتضمن أنشطة تجارية باستثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه وتخدم 42 مليون نسمة.. صور

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 12:53 م

وزير التموين: منطقة طنطا اللوجستية تضم استثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه.. صور

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 11:50 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة