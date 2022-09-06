مساعد وزيرة التضامن: 490 مليار جنيه تكلفة الإنفاق على الحماية الاجتماعية

إبراهيم حسان

قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن لشبكة الحماية والأمان الاجتماعي، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، جاء لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتم زيادة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة خلال العام مرتين، مبينه أن الإنفاق على الحماية الاجتماعية وصل حتى الآن إلى 490 ميار جنيه.

وأضافت ميرفت صابرين، في لقاء مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن المرة الأولى كانت في شهر أبريل الماضي، وتم إدخال 450 ألف أسرة بتكلفة 2.5 مليار جنيه، ويجرى حاليا ضم 500 ألف أسرة بتكلفة 3 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن ميزانية تكافل وكرامة زادت خلال العام الماضي من 19 مليار جنيه، إلى 25 مليار مع ضم الأسر الجديدة.

وأشارت إلى طبع وتوزيع 250 ألف بطاقة ميزة للدفع الإلكتروني ويتم تسليمها للمستفيدين فى المنازل، ويجرى طباعة 250 ألف بطاقة جديدة، حتى يتمكن المستفيد من صرف الأموال في 12 سبتمبر الحالي.

وتابعت قائلة: "سيتم الانتهاء من توزيع كل البطاقات في منتصف شهر أكتوبر المقبل كحد أقصى، وهناك حزمة لزيادة المستفيدين من تكافل وكرامة من 4.1 مليون أسرة إلى 5 مليون أسرة، بالتعاون والتنسيق مع التحالف الوطني الذي سيمول جزء من الأسر، إلى جانب وجود مساعدات عاجلة على الأسر".