جاء ذلك في تصريحات له عقب لقائه اليوم الثلاثاء، الرئيس اللبنانى ميشال عون بقصر الرئاسة في بعبدا؛ لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وشؤوناً محلية.

وأضاف بو صعب أن الوسيط الأمريكي في مفاوضات الترسيم آموس هوكستين سيزور لبنان نهاية الأسبوع الحالي، مشددًا على أن الزيارة لا تعني التوصل إلى الحل النهائي ولكنها ستكون خطوة إيجابية إضافية نحو الحل.

وعرض على الرئيس عون أجواء الاتصالات التي تجري مع هوكستين في هذا الملف، مؤكدا أن هذا الموضوع شائك ومعقد ولكنه يسير في الاتجاه الصحيح، داعيًا وسائل الإعلام إلى التناول الدقيق للملف وخصوصا في ظل عدم دقة ما تم نشره وإذاعه في هذا الشأن.

وأوضح أنه إذا تبين أن الجانب الإسرائيلي مستمر فيما وصفه بالعناد وعدم الرغبة في الحل، فهناك خيارات أخرى أمام لبنان وأمام رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس عون تحديدًا والذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر المقبل، مؤكدا حرص الجميع على الحفاظ على الحقوق اللبنانية بشتى الوسائل وبالتوقيت المناسب.

وشدد على وجوب أن يتحمل المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه القاضي سهيل عبود، مسؤولية عدم البت باتخاذ قرار في تشكيل هيئة محكمة التمييز لكونه يؤدي الى عرقلة العديد من المواضيع والملفات والحلول.. منتقدًا الهجوم الذي تم شنه على رئاسة الجمهورية والرئيس عون.