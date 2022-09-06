مسئول عسكرى كويتى: تدريب "الأسد المتأهب" يهدف لتعزيز التعاون العسكرى المشترك

الكويت (أ ش أ)

أكد العميد الركن محمد عبد النور رئيس الوفد الكويتى المشارك فى تدريب "الأسد المتأهب 2022" المقام حاليا فى الأردن، أن التدريب يهدف إلى تعزيز أفق التعاون العسكرى بين الدول المشاركة.

وقال رئيس الوفد الكويتى، فى تصريح اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، إن التدريب يهدف إلى تبادل واكتساب الخبرات العسكرية في مجالات متعددة كالتخطيط والتنفيذ للحملات العسكرية من خلال الاندماج والتكامل في قيادة قوة الواجب المشتركة المتعددة الجنسيات وهيئات الأركان التابعة لها.

وأضاف أن التدريب يسهم فى اندماج وتكامل الجهات العسكرية مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية من خلال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وأوضح العميد عبدالنور أن التدريب يتمثل في محاكاة للتهديدات الواقعية والمخاطر المتعددة التي تشهدها المنطقة ولاسيما الحروب غير النظامية والحرب السيبرانية وسبل مواجهتها بالقدرات العسكرية المتطورة والأنظمة التكنولوجية الحديثة.

وقد انطلق تدريب "الأسد المتأهب 2002" في الرابع من الشهر الجارى، بمشاركة 26 دولة من ضمنها الكويت وهو النسخة العاشرة لسلسلة تدريبات الأسد المتأهب التي تقام في الأردن بمشاركة واسعة من دول عدة.