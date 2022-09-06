مركز الإبداع الثقافى بالإسكندرية يعرض فيلم "الأسود العواجيز"

الإسكندرية جاكلين منير

يعرض نادي السينما الإفريقية ،" الفيلم الوثائقي المصري "الأسود العواجيز"، وذلك يوم السبت 10 سبتمبر، بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية في تمام "السابعة مساء" .

والفيلم الوثائقي المصري "الأسود العواجيز" من إخراج إبراهيم عباس، الذي سافر إلى صعيد مصر على مدى عشرين عاما ليلتقي بمجموعات صغيرة من الفنانين المجهولين المنتشرين في قري الجنوب يغنون الكاف والواو وغيرها من فنون الغناء الأصيل، وهم آخر جيل يمتلك هذه الموهبة ولذا يعد هذا الفيلم وثيقة فنية نادرة.

يذكر أن الفيلم تم عرضه في الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ويعقب عرض الفيلم ندوة يديرها محمد محب منسق نادى السينما الأفريقية بالإسكندرية.

من جهة أخرى يختتم مركز جمال عبدالناصر الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية خلال سبتمبر الجاري النشاط الصيفي، الذي بدأ في يوليو الماضي بعدد من الأنشطة والفعاليات الموجهة للأطفال بشكل عام ويقدم ورشة الخرز كباكورة عدد من الأنشطة الموجهة إلى المرأة والتي سيتم إدراجها في البرنامج لاحقاً.

وهذه الأنشطة مقدمة بالمجان لرواد المركز من المراحل العمرية المختلفة مثل الرسم،والتلوين وورشة المجسمات وكورال الأطفال وكذلك الخط العربي، وورشة مسرح الطفل وحالياً تم إدخال ورشتي الأوريجامي والفنون الشعبية ، وانشطة القراءة والاطلاع ايضا الألعاب الذهنية المقدمة بمكتبة الطفل، كما يقدم المركز ايضاً لقاءات تربوية وتعليمية فى إطار شيق جذاب مثل لقاءات سلوكيات وشخصيات ولقاءات أجمل ما قرأت وكذلك لقاء بلدي الجميلة .

وهناك أيضاً خدمات مثل جلسات تنمية المهارات والتخاطب تطبيقاً لمبدأ العدالة الثقافية ( المشاركة الثقافية لذوى القدرات الخاصة) وجلسات القراءة والكتابة لمساعدة الأطفال المتعثرين في اللغة العربية،الى جانب ما يقدمه المركز للشباب والكبار من العديد من الكتب السياسية والتاريخية الهامة من خلال مكتبة الكبار للإطلاع.