مدبولى: مشروع تطوير عواصم المحافظات يحظى باهتمام بالغ من الرئيس السيسي

كتبت هند مختار ورباب الجالي- تصوير سليمان العطيفي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بمحافظة الفيوم، موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، حيث تفقد مشروع إنشاء عمارات "الإسكان البديل" بكل من أرض الشونة، وأرض المحلج.

رافقه رئيس الوزراء كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، واللواء عمرو منصور، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد زين، مساعد مدير إدارة الأشغال العسكرية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع الذي يحظى باهتمام بالغ ومتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من منطلق حرص الدولة على الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.

وزار رئيس الوزراء نماذج لعدد من وحدات المشروع، واستمع إلى شرح من اللواء عمرو منصور، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الذي أوضح أن المشروع تنفذه إدارة الأشغال العسكرية، ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية العام الجاري.

من جانبه، لفت اللواء محمد زين، مساعد مدير إدارة الأشغال العسكرية، إلى أن المشروع يشمل إنشاء 14 عمارة سكنية، بنموذج " سكن لكل المصريين "، منها 4 عمارات بأرض الشونة، على مساحة 3 أفدنة، بحيث تتكون كل عمارة من دور أرضي سكني أو تجاري، و9 طوابق متكررة سكنية، بإجمالي 304 وحدات سكنية، بالإضافة إلى 10 عمارات بأرض المحلج، بإجمالي 796 وحدة سكنية، على مساحة 8.5 فدان، تتكون أيضاً من طابق أرضي و 9 أدوار متكررة.

كما أشار مساعد مدير إدارة الأشغال العسكرية، إلى أنه تم تنفيذ أعمال انشاء الطرق بالمشروع، وأعمال شبكة الكهرباء وتتم إقامة مباني المحولات، وكذا استكمال أعمال المرافق من التغذية الكهربائية، والصرف الصحي، والري وخلافه.

وخلال الجولة، أكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن المرحلة العاجلة من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، تتضمن العمل بـ 36 موقعاً بـ 13 محافظة، لإقامة نحو 114 ألف وحدة سكنية، يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 1478 فداناً.