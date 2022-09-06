محافظ كفر الشيخ يقرر النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال لثلاث سنوات ونصف

كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على إعادة فتح باب قبول طلبات الالتحاق بالمدارس الرسمية والخاصة "عربي" ، للالتحاق بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال يدويا داخل المدارس التي بها أماكن شاغرة، ويستمر تلقى الطلبات حتى 20 سبتمبر الجارى، استجابة لطلبات ومناشدات أولياء الأمور، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطفال وتلبية تطلعاتهم فى التعليم بالمدارس الرسمية للغات.

كما قرر محافظ كفر الشيخ النزول بسن القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة" عربى" لـ3 سنوات ونصف، بدلا من 4 سنوات.