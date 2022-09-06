محافظ كفر الشيخ: استخراج 2700 بطاقة رقم قومى لفتيات وسيدات وذوى الهمم مجانًا

تمكن فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ، ومصلحة الأحوال المدنية، من استخراج 2700 بطاقة رقم قومى مجانية لسيدات وفتيات وذوى الهمم، بقرى عدد من مراكز محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أمانى شاكر، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، جاء ذلك بحضور الدكتورة أمانى شاكر، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم استخراج 2700 بطاقة رقم قومى للسيدات بـ 13 قرية، "الجزيرة الخضراء وبرج مغيزل وخان الجنى و البصراط وقومسيون غرب وقومسيون شرق وعزب الغرب والبياض وأبو مندور وتيده والحمراء ومحلة موسى و دقميرة"، موجهاً الشكر لفرع المجلس القومى للمرأة والسجل المدنى ومديرية أمن كفر الشيخ، لحرصهم على الإنتقال بالسيارة التى خصصتها المحافظة، للقرى للوصول إلى السيدات والفتيات وكبار السن، وذوى الهمم، لاستخراج بطاقات الرقم القومى لأول مرة أو المنتهية أو المفقودة مجاناً.

وأكدت الدكتورة أمانى شاكر، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، أنه يواصل المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ استخراج بطاقات الرقم القومى المجانية للسيدات بمراكز وقرى المحافظة، بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ، بتوجيهات ودعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، موجهة الشكر لمحافظ كفر الشيخ لدعمه وتيسير الانتقال للسيدات بالقرى بتوفير وتخصيص سيارتين، لتصوير السيدات بالقرى، والانتقال لمنازل غير القادرات صحيا منهن، مجانا، وذوى الهمم، مؤكدة أن المجلس القومى يبذل قصارى جهده لاستخراج المزيد من بطاقات الرقم القومى المجانية، خلال قوافل متعددة تجوب القرى.