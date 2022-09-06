محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة

قنا صابر سعيد

ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الاجتماع الأسبوعى لمتابعة استلام مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة ومناقشة الاستعدادات لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد ابراهيم عزام، ممثل الشعبة الهندسية، والقيادات التنفيذية.

استعرض محافظ قنا، الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى والتي شملت تنفيذ 596 مشروع تُشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من إجمالى 964 مشروع فى 15 قطاع خدمي، مشيرًا إلى أن العمل يجرى على قدم وساق بتلك المشروعات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 173 مشروع منها 90 مشروع تم تسليمهم للجهات التنفيذية المختصة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروعات المتبقية وفقا للجداول الزمنية المقررة.

ووجه الداودى، الأجهزة التنفيذية المختصة بسرعة استلام المنشآت التى تم تنفيذها، مطالبا بتكثيف الجهود بين جهات الولاية وممثلي دار الهندسة والهيئة الهندسية وعمل معاينات فورية على الطبيعة لتلافى كافة الملاحظات التى تعوق التسليم، تمهيداً للبدء في إجراءات الاستلام الابتدائي لتلك المنشآت، وبدء التشغيل التجريبي بها وتقديم الخدمات للمواطنين، مع إعداد تقرير دوري يشمل المشروعات التي تم الانتهاء منها ومطلوب تسليمها، والمشروعات التي ما زالت يجري العمل بها، كما كلف المسئولين بسرعة تجهيز كافة المباني التي يتم استلامها بالأثاث المكتبي والأدوات اللازمة لعملية التشغيل، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية علي نظم العمل وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية.

وناقش محافظ قنا، موقف تسليم أراضي مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزىّ نجع حمادي وقنا، تمهيدا لبدء تنفيذ المشروعات المقترحة، موضحا أن الإعداد لتنفيذ هذه المرحلة بدأ منذ عدة أشهر من خلال العمل على توفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الخدمية المقترحة من قِبل المديريات الخدمية وشركات المرافق، مضيفا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استفادت من تجارب المرحلة الأولى، مؤكدا أن المحافظة على أتمّ الاستعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، حيث تم وضع تصورات ومقترحات للمشروعات الخدمية وفقا للأولويات والاحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة فى القرى المستهدفة.