اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ دمياط تعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع مبنى ديوان المحافظة

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 03:11 م
محافظ دمياط تعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع مبنى ديوان المحافظة جانب من اجتماع محافظ دمياط
دمياط - فريق المحافظات

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عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعا تنسيقيا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة، وذلك بحضور ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية، وأعضاء جهاز الإشراف من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.
 
وشهد الاجتماع عرض كافة الأعمال التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والجارى تنفيذها حالياً وخطة العمل بالفترة القادمة، كما اطلعت محافظ دمياط خلال الاجتماع أيضا على مراحل العمل وتطوراته بالمناطق الأربعة بالمشروع وحجم العمالة والمعدات بالموقع.
 
ومن جانبها، ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آليات تجهيز المبنى وفقًا للمعايير والمتطلبات الخاصة بالمنشآت الحكومية، مؤكدة على مراعاة ذلك خلال عملية التنفيذ ،كما وجهت بسرعة الانتهاء من وضع التصور النهائى لتنسيق الموقع العام والطرق المحيطة والنصب التذكارى ووضع جدول زمني وبرنامج تفصيلى لكل مرحلة واعداده بالتنسيق مع كافة الجهات. 
 
جانب من اجتماع محافظ دمياط (1)
جانب من اجتماع محافظ دمياط 
جانب من اجتماع محافظ دمياط (2)
 محافظ دمياط خلال الاجتماع

جانب من اجتماع محافظ دمياط (3)
اجتماع محافظ دمياط 

 


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