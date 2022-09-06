محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد سفارة أستراليا لبحث استضافة وفودهم بـCOP 27

جنوب سيناء - ياسر عامر

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، وفد القسم القنصلي بسفارة أستراليا بالقاهرة، ضم الوفد "كيفن جوه" نائب رئيس البعثة القنصلية بالسفارة، "هايدي ماركمان" سكرتير أول وقنصل سفارة أستراليا بالقاهرة،" أماني رزق رفائيل" مدير القسم القنصلي لسفارة أستراليا، "شيري مراد عزيز" رئيس قسم الممتلكات والمشتريات ومدير الأمن بسفارة أستراليا، "بليندا بويل" مسؤول الشؤون القنصلية الإقليمي، "توماس شانون" مسؤول الأمن الإقليمي، وذلك في مستهل زيارته لمدينة شرم الشيخ وعقده لقاءات مع مسؤولي السياحة والصحة بالمحافظة.

وفي بداية اللقاء أعرب الوفد عن سعادتهم الغامرة بلقاء محافظ جنوب سيناء، وأشادوا بالجهود المبذولة التي تتم في مدينة شرم الشيخ استعدادًا لاستضافة مؤتمر تغير المناخ، مقدمين الشكر للمحافظ والجهاز والجهات التنفيذية المعاونة والمشاركة.

ومن جانبه، رحب محافظ جنوب سيناء بالحضور مستعرضاً أهم الاستعدادات الخاصة باستضافة مؤتمر تغير المناخ ذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر، تحويل 8 محطات تموين وقود للغاز الطبيعى والشحن بالكهرباء من إجمالي 13 محطة تموين بشرم الشيخ جاري الانتهاء منهم، بالإضافة الي تحويل 800 تاكسي بالمجان ضمن مبادرة وزارة البترول للعمل بالغاز الطبيعي، وتوفير زي كامل لسائقي التاكسي عبارة عن ( تي شيرت، وبنطلون، وكوتسي، وكاب) وتنفيذمنظومة التاكسي الذكي والمتضمنة منظومة الدفع الإلكترونية ليتم سداد قيمة التعريفة عن طريق اجهزة الـ POS و منظومة التأمين بكاميرات امنية، مشيرًا إلى أنه من أهم مميزات المنظومة هو تأمين السائحين وزوار مدينة شرم الشيخ، ورصد سرعة التاكسي وموقعه، وكذا رؤية امامية و داخلية للسيارة لتحديد ملابسات أي حدث داخل او خارج السيارة، وكذا تفقد تركيب الهوية البصرية على التاكسي من الخارج.

وأشار إلى حصول 90 فندقا بشرم الشيخ علي النجمة الخضراء وتوصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة لـ 90 % من إجمالي الفنادق بشرم الشيخ، وأكد المحافظ خلال اللقاء أن هناك تطويراً شاملاً وتوسعة ورفع كفاءة جميع الطرق بالمدينة لاستيعاب وفود المؤتمر، بالإضافة لمحاور وطرق جديدة وكباري لأحداث السيولة المرورية وتوفير الوقت والتكلفة لوفود المؤتمر، بالإضافة لأعمال التجميل والإنارة والزراعات والمساحات الخضراء بجميع المدينة، وإنشاء الحديقة المركزية ومجلس مدينة شرم الشيخ الذكي صديق البيئة، و 13 ميدانا جديدا، وإنشاء ممشى عالمي، لافتا إلى أن المدينة تتحول لمدينة خضراء ذكية صديقة للبيئة، وهناك العديد من الخطوات والإجراءات التي اتخذت لذلك منها توفير محطات الدراجات الهوائية التشاركية التي سيتم الانتهاء من تنفيذها في مدينة شرم الشيخ قبل مؤتمر المناخ.

وأوضح فودة أن هذا المشروع ضمن المنظومات الذكية والتحول الرقمي فى مجال النقل المستدام التي يتم تنفيذها في المدينة حيث يستطيع المقيمين استخدام الدراجات التشاركية عن طريق تطبيق bade بمسح الرمز الموجود على الدراجة واستخدامها.

وتوفير خدمة النقل الذكي الأخضر بتوفير الحافلات الكهربائية حوالي 150 حافة تعمل بالكهرباء، و150 سياررة، واستخدام السيارات بالغاز الطبيعي والكهرباء، وتشغيل الفنادق بالطاقة الشمسية.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن كل شبر علي أرض مدينة شرم الشيخ يجري العمل به وتطويره مشيرًا إلى أن مطار شرم الشيخ تم تطويره وتوسعته لتصبح السعة 10 مليون سائح سنويا ً بدلا من 7.5 حالياً.

وأضاف "فودة"، أن شرم الشيخ يتم تأمينها بالتعاون مع كافة الجهات والأجهزة الأمنية، لافتا إلى أن السور الأمني بالمدينة بطول 27 كم به أربع بوابات للتحكم في الدخول والخروج من المدينة، بالإضافة لكاميرات البانورامية التي يتم متابعتها من خلال مركز رصد أمني بشرم الشيخ، وفي ختام اللقاء قام المحافظ بإهداء الوفد بعض الهدايا التذكارية توطيدا للعلاقات الودية بين البلدين، حضر اللقاء اللواء عبد الفتاح حلمي، مفوض المحافظ للإعلام.