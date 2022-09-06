محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال إنشاء الميادين وتطوير مشاية خليج نعمة

جنوب سيناء - ياسر عامر

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم، بجولة ميدانية تفقدية، وذلك فى إطار الجولات الميدانية التفقدية المستمرة لمتابعة الأعمال الجارى تنفيذها، استعدادا لاستضافة شرم الشيخ مؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022. ورافقه خلال الزيارة الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ،، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط، والتنفيذ والمتابعة، وممثلى الشركات والجهات المنفذة.

وتابع المحافظ خلال الجولة العمل بإنشاء الميادين، مشيراً إلى أنها عددها 13 ميدانا رئيسيا وفرعيا بشرم الشيخ ومنطقة نبق، بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين بشرم الشيخ، وتفقد المحافظ أعمال إنشاء ميدان "ريتشي" أمام بوابة دلتا شرم بطريق السلام، ويشمل العمل بالميادين أعمال مساحات خضراء، وتجميل وأعمال إنارة ليلية، ونافورات مائية، وسواري أعلام، لتتماشى مع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمدينة وأعمال الزراعات ونشر المساحات الخضراء، ضمن تحول المدينة للأخضر، فى إطار الاستعداد لاستضافة المدينة لمؤتمر تغير المناخ.

وتفقد محافظ جنوب سيناء خلال الجولة أيضا أعمال المشاية السياحية بخليج نعمة، مشدداً على توحيد لافتات المحلات بشكل حضاري جمالي، وتعميم الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ، فى إطار تطوير خليج نعمة.