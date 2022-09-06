محافظ الفيوم: جولة رئيس الوزراء بالمحافظة اليوم لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"

إبراهيم حسان

قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إن جولة رئيس الوزراء بمحافظة الفيوم، كانت زيارة ميدانية بالكامل، حيث تفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة، وبعض المجمعات الخدمية والزراعية والطبية التى تخدم المواطن، ومراكز الشباب.

وأضاف الأنصارى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة: "كما تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على القوافل الطبية التي يتم من خلالها فحص المواطنين وتقديم الرعاية الطبية لهم، بالإضافة إلى جهود المجتمع المدني في تقديم الخدمات المباشرة لأهالي الفيوم".

وأكمل المحافظ: "رئيس الوزراء وجه بسرعة إنهاء المشروعات حتى يلمس المواطنين الخدمات من خلال مبادرة حياة كريمة".