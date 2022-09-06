محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بعدد من المدن.. صور

الغربية محمد طارق

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية حرصه المستمر على متابعة المشروعات الجارية وذلك من خلال الجولات الميدانية التى يقوم بها للوقوف على نسبة الإنجاز، وتقدم الأعمال لإنهاء كافة المشروعات فى المواعيد المحددة، جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها اليوم، والتى استمرت 7 ساعات، تفقد خلالها عدد من مشروعات الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بطنطا والمحلة الكبرى وسمنود.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بمدينة طنطا حيث تفقد رصف شارع حافظ وهبى بحى أول طنطا، كما تابع أعمال رصف عدد من الشوارع المتفرعة من الكورنيش، واختتم رحمى جولته بتفقد أعمال تطوير المرحلة الخامسة من تطوير كورنيش طنطا بداية من سكة المحلة وحتى كوبرى فاروق، إلى جانب تفقد الكورنيش فى قطاع منطقة الغفران والذى يمتد من كوبرى قحافة وحتى منطقة الداون تاون بطول 2 كم (700 متر ضمن تطوير العشوائيات و 1300 متر ضمن الخطة الاستثمارية).

وفى مركز طنطا تابع المحافظ أعمال إنشاء محور طريق المعامل بميت حبيش والذى يعد محوراً مرورياً سيساهم فى تحقيق السيولة المرورية بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالى من كوبرى فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم وذلك بطول 900 متر وبتكلفة إجمالية قدرها 6.6 ملايين جنيهاً، كما تفقد المحافظ طريق مصرف اخناواى عقب رصفه.

وتفقد محافظ الغربية أعمال تطوير شارع جمال عبد الناصر بحى ثان المحلة الكبرى، كما تفقد أعمال إنشاء أول كورنيش بمدينة المحلة الكبرى، والذى يتم تنفيذه على ثلاث مراحل بطول 6.8 كم وعرض 18 مترا، الأولى تم بدء العمل بها بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعى، الثانية بداية من المجمع الصناعى وحتى الهويس، والثالثة كمحور مرورى يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبو على - سمنود، حيث وجه المحافظ الشركة المنفذة بسرعة إنهاء الأعمال خلال الثلاثة أشهر القادمة.

واختتمت الجولة بمركز سمنود حيث تفقد المحافظ أعمال التوسعة الجارية بطول 245 وعرض 9 أمتار، إلى جانب تفقد أعمال تطوير مدخل مدينة سمنود، حيث وجه المحافظ الشركة المنفذة بسرعة تسوية الطريق وتركيب البلدورات تمهيداً للرصف.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء وجدى الجراونى رئيس مركز ومدينة المحلة، وأحمد المغاورى رئيس حى أول المحلة، وسعد نصر رئيس حى ثان المحلة، وحسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا والدكتور محمود عيسى، رئيس حى ثان طنطا، وممدوح النجار رئيس حى أول طنطا.