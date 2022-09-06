اليوم السابع
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محافظ الغربية: تدشين السوق النموذجى يخفض الأسعار ويوفر فرص عمل

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 11:35 م
محافظ الغربية: تدشين السوق النموذجى يخفض الأسعار ويوفر فرص عمل محافظ الغربية
أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن تدشين السوق النموذجي، يضبط الأسواق ويخفض الأسعار ويوفر فرص عمل، موضحا أنه يعمل على توفير كافة الاحتياجات من المواد الغذائية واللحوم والخضر بأسعار مناسبة لكافة الفئات.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي يوسف الحسيني، تم افتتاح وصلة طريق بطول 1 ونصف كيلو، يربط محافظات الدلتا، لافتا إلى أن المحافظة تشهد تطوير في كافة المجالات مثل إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في الشرق الأوسط.
 
وتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية: "نهتم بالطرق الدائرية المحيطة بالمدن، حيث شرايين تكون متنفس للناس، مثل كورنيش طنطا".

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