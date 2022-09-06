اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 03:06 م
أكرم القصاص
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محافظ الغربية: إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج فى الشرق الأوسط بالمحافظة

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 02:17 م
محافظ الغربية: إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج فى الشرق الأوسط بالمحافظة تدشين أول سوق نموذجي مركزى بمنطقة الدلتا
كتب مدحت وهبة ومحمد طارق تصوير خالد كامل

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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ان المحافظة تعمل علي تقديم الخدمات التي تنقل المحافظة نقلة حضارية، مشيرًا الي ان المحافظة كانت في أشد الاحتياج الي مشروعات المنطقة اللوجيستية بمدينة طنطا، مضيفًا أن المحافظة تشهد تطوير في كافة المجالات مثل إنشاء اكبر مصنع للغزل والنسيج في الشرق الاوسط، كما يوجد لدينا 23 قرية منتجة، كل هذه القري سيتم عرض منتجاتها داخل هذة المنطقة.
 
وقال المحافظ: اليوم يشهد افتتاح اخر مرحلة من المنطقة اللوجيستية والتي تشمل مركز صيانة ومعرض تجاري ووضع حجر الأساس للسوق النموذجي، موضحًا أن من ضمن الافتتاحات افتتاح الطريق الجديد والذي يفتح المزيد من الاستثمارات في هذة المنطقة نظرا للقضاء علي التكدس المروري في هذة المنطقة.
 
ومن جانبه، قال اللواء حسام الدين مصطفي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، ان الهيئة العامة للطرق والكباري هدفها تطوير كافة الطرق والكباري، ومن ضمن هذة الطرق الطريق المؤدي الي المنطقة اللوجيستية بمدينة طنطا بطول 1500 متر تقريبا، والرابط بين الطريق الدولي كفر الشيخ والمنطقة اللوجيستية، موضحًا أن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية دائم التواصل مع الهيئة لمتابعة كافة أعمال تطوير الطرق الداخلية والسريعة بالمحافظة.
 
جاء ذلك خلال تدشين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى أول سوق نموذجي مركزى بمنطقة الدلتا ،وذلك داخل المنطقة اللوجستية /التجارية بطنطا بمحافظة الغربية، وتم وضع حجر الأساس للسوق، وذلك ضمن خطة رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الاستراتيجية.
 
كما يعمل هذا السوق على تقليل الفاقد في المواد الغذائية والخضروات والفواكه كما افتتح الوزير العديد من المشروعات بالمنطقة اللوجستية / التجارية بمنطقة طنطا
 
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