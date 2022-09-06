محافظ الشرقية يبحث سرعة الانتهاء من أعمال إنشاء نفق عرابى بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري ومديرية الطرق والنقل وهيئة السكة الحديد والإسكان والشركة المنفذة لأعمال إنشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق في حضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية وذلك لإسراع الخطى والانتهاء من تنفيذ الأعمال الجارية بالنفق ودخوله الخدمة الفعلية وفتحه أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أهمية مشروع نفق عرابى بمدينة الزقازيق كونه يُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق ويُساهم فى فك الاختناقات المرورية داخل المدينة وتخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.

وكلف المحافظ مسؤول الشركة المنفذة بوضع جدول زمنى محدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال بالنفق، مشدداً على ضرورة مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة الفعلية لتحسين الحركة المرورية داخل مدينة.

وقال المحافظ أريد العمل والإنجاز ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذى يمثل نقله نوعية لتحسين البنية التحتية في قطاع الطرق والكباري وخلق السيولة المرورية داخل المدينة، مؤكداً أننا جميعا نعمل من أجل الوطن والمواطن.

وخلال الاجتماع أشاد محافظ الشرقية بالتعاون والتنسيق بين جهات العمل المختلفة وتذليل العقبات أمام الشركة المسند لها تنفيذ أعمال النفق لسرعة نهو المشروع وتحقيق الفائدة للمواطنين.

وكلف محافظ الشرقية وكيل وزارة الاسكان بوضع التصور الأمثل لتطوير ميدان عرابي واضفاء لمسه جمالية وحضارية علي المكان لتتلائم مع حجم الأعمال الجارية بالنفق لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.