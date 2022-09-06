محافظ الدقهلية يحيل 69 محضرًا بالمخالفات فى مجال المخابز والأسواق للنيابة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بوجود مخالفات خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والإحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والمحلات والأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية أسفرت عن تحرير 69 محضرا بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التى تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة، و وجه "مختار" بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التى تم تنفيذها شملت المرور على المخابز والأسواق بمراكز ومدن مركز ميت غمر وشربين و أجا والمنصورة والمنزلة والمطرية، وأن المحاضر التى تم تحريرها عبارة عن 38 محضر نقص وزن و11 محضر مواصفات و4 محاضر عدم وجود سجل و7 محاضر تصرف فى دقيق والكمية المضبوطة ( 77 شيكارة) و3 محاضر توقف عن الإنتاج بدون إذن و 2 محضر عدم إعلان عن الأسعار ومحضر عدم إعلان عن المقررات التموينية ومحضر تجميع سلع مدعمة ومحضر غش تجارى ومحضر عدم وجود سجل صناعى وقال إنه تم التحفظ على 15 طن ذرة صفراء و500 كجم سكر تموينى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين و توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم وحزم تجاه المخالفين.