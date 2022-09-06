محافظ الجيزة يزور دار الأمير لرعاية المسنين بكرداسة

كتب سيد الخلفاوى

زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، دار الأمير لرعاية المسنين بمركز ومدينة كرداسة التابعه لمؤسسة مفرح القلوب وذلك للاطمئنان على توافر كافة سبل الراحة للنزلاء بالدار وتلبية مطالبهم ورافقه الاستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام وبحضور الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت .

وأكد اللواء أحمد راشد خلال الزيارة على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر جهدا فى تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لجموع المسنيين وكبار السن باعتبار إنه حق أصيل لهم علينا جميعا عرفانا وتقديرا لما قدموه خلال مشوار حياتهم .

وأشار محافظ الجيزة أننا جميعا علينا مسئولية كبيرة في إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم، قائلا " أن زيارة دور المسنين ورعاية النزلاء واجب علينا".

وتحدث المحافظ مع نزلاء دار الامير مؤكداً انه سعيد بالالتقاء بهم اليوم وسوف يحرص دائما على الاطمئنان عليهم متمنياً لهم دوام الصحه والعافية مشيداً بالمستوى المتميز للدار والخدمات المقدمة بها، مقدمًا الشكر لجميع القائمين عليها، وطالب من مسئولي الدار بالاستمرار على هذا المستوى ومراعاة الجوانب الإنسانية للنزلاء وظهور مكان إقامتهم في أبهى صورة له طوال الوقت وتلبية كافة مطالبهم .

كما وجه محافظ الجيزة مدير مديرية التضامن الاجتماعى ببحث إجراءات إدراج نزلاء الدار فى معاش تكافل وكرامه وذلك وفقا للشروط المحددة لذلك باعتبارهم من الحالات الاولى بالرعاية مع الاهتمام بتوفير كافه احتياجاتهم من مواد غذائية ومنسوجات وسبل الاقامة والمعيشة للتسهيل عليهم ومعاونه القائمين على الدار .

وكلف اللواء احمد راشد رئيس مركز كرداسة بالتواصل الدائم مع القائمين على الدار لإزالة اى معوقات تواجههم ومعاونتهم للتسهيل عليهم فى تأديه تلك الرساله الإنسانية الهامة .

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة على أتم استعداد لتلبية كافة احتياجات الدار وتقديم سبل الدعم والرعاية لنزلائها لتوفير حياة كريمة لهم.

وخلال كلمتها وجهت الكاتبه فاطمة ناعوت الشكر الى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والقيادات التنفيذية بالمحافظة للدعم والمساندة لنزلاء الدار وحرصه على الزيارة للاطمئنان عليهم وتوفير سبل الراحه لهم .

رافق محافظ الجيزة خلال زيارته ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة ومحمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعى.