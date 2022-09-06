محافظ الإسكندرية يصدر 5 قرارات مهمة للمنفعة العامة لصالح التربية والتعليم

الإسكندرية جاكلين منير

نشرت جريدة الوقائع المصرية ، العدد 196 فى 6 سبتمبر سنة 20200، قرار رقم 270 لسنة 2022 لمحافظ الإسكندرية، يشير إلى أنه بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 بإصدار قانون التعلـيم ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛وعلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بإصدار قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وبناء علـى المـذكرة المعروضـة مـن مديريـة التربيـة والتعلـيم بالإسكندرية ؛ بتاريخ 9 أغسطس 20200 ، تم اصدار قرار رقم 268 ، بأن يستولي مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثلاث سنوات لصالح مديريـة التربيـة بالإسكندرية،على العقار الكائن رقم 95 (سـابقًا شـارع فـؤاد الأول) والمستغل بمدرسة بلقيس الرسمية للغات – التابعة لإدارة وسط التعليمية، وذلك نظرا ،لحاجة المديرية الماسة وعدم وجود بديل لاستيعاب تلاميذ المدرسة.

كما صدر قرار رقم 269 لسنة 2022 لمحافظ الإسكندرية، بأن يستولي مؤقتا بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثلاث سنوات لصالح مديريـة التربيـة والتعليم بالاسكندرية ،على العقار الكائن رقم ٤ شـارع لوران قسم الرمل أول والمستغل بمدرسة الرمل الاعدادية بنين التابعة لإدارة شرق التعليمية وذلك نظرا لحاجة المديري الماسة وعدم وجود بديل لاستيعاب تلاميـذ

وكذلك القرار رقم 270 ،بأن يستولى مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثلاث سنوات لصالح مديريـة التربيـة والتعليم بالإسكندرية على العقار الكائن رقم 74 شارع الفواطم ناصية طريق الحرية و المستغل حاليا لموظفي المركز الاستكشافى للعلوم التابع لمديرية التربية و التعليم نظرا للحاجة الماسة وعدم وجود بديل

قرار رقم 271 يستولي مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثلاث سنوات لصالح مديريـة التربيـة والتعليم بالإسكندرية على العقار الكائن رقم 44 شارع منشا محرم بك ،و المشغول حاليا بموظفي إدارة وسط التعليمية

وقرار رقم 285 ،بأن يستولي مؤقتا بالتنفيذ المباشر لمدة ثلاث سنوات لصالح مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على العقار رقم 58 شارع المهندس أحمد اسماعيل (منشا سابقا) قسم محرم بك و المشغول حاليا بموظفى إدارة شرق التعليمية وذلك نظرا للحاجة الماسة للمديرية كمقر إداري

وقرار رقم 286 ، بأن يستولي بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثلاث سنوات لصالح مديرية التربية والتعليم على العقار الكائن رقم 17 شارع أحمد أيوب و المستغل حاليا مدرسة المحمودية الثانوية التابعة لإدارة وسط التعليمية بمحرم بك ، نظرا للحاجة الماسة للمديرية وعدم وجود بديل لاستيعاب الطلاب