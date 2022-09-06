محافظ أسوان يسلم الأدوات والمستلزمات المدرسية لطلاب دور رعاية الأيتام.. صور

سلم أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الثلاثاء، الأدوات والشنط المدرسية للطلاب والطالبات بمراحل التعليم المختلفة طبقا لرغابتهم والمقيمين بدور رعاية الأيتام للبنين والبنات، بجانب مؤسسات تربية البنات القبطيات بأسوان، ومارى جرجس القبطية بكوم أمبو، بالإضافة إلى الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال.

كما سيتم توزيع باقى المستلزمات على طلاب مدارس التربية الخاصة من الأسر الأكثر احتياجاً وغير القادرة على مواجهة متطلبات الحياة اليومية، فضلاً عن تسليم 2 كراسى متحركة، و6 كراسي أخري (CB) لحالات إنسانية ومريضة بالشلل الرباعى تم عرضها فى لقاءات المواطنين الأسبوعية.

وخلال تفقده لمعرض مستلزمات المدارس بمرافقة غادة أبو زيد نائب المحافظ أكد أشرف عطية، أن ذلك يأتى ضمن الجهود المتنوعة تحت مظلة وأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والتى تستهدف الإرتقاء بمستوى المعيشة فى إطار التعاون المشترك بين مبادرة الناس لبعضهم ومؤسسات المجتمع المدني، وخاصة جمعيتى رسالة وخير بلدنا لدعم إحتياجات أبنائنا الطلاب من الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف محافظ أسوان، أنه تم إتاحة الفرصة أمام الأطفال لإختيار ما يتناسب مع رغباتهم وأذواقهم، حيث داعب المحافظ الطلاب فى إختيار المستلزمات المدرسية ، وخاصة وأنه توجد بالمعرض تشكيلات متنوعة من الأدوات المدرسية المتنوعة.

وأشاد محافظ أسوان بجهود مبادرة الناس لبعضهم وتلاحمها مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير الرعاية والدعم للفئات والأسر الأكثر إحتياجاً بما يتكامل مع جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين، مؤكداً أن المحافظة تسعى من خلال التضافر مع شركاء التنمية باعتبارهم شريكاً أساسياً للمحافظة فى تسخير كافة الإمكانيات لتلبية المطالب الجماهيرية.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير المستلزمات المدرسية بمناسبة العام الدراسى الجديد 2022/2023 للأطفال الأيتام والفئات الأولى بالرعاية ووسط فرحة وسعادة الأطفال.

أشرف عطية محافظ أسوان محافظ أسوان وطلاب دور رعاية الأيتام

طلاب دور رعاية الأيتام فى أسوان