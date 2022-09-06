محافظ أسوان يرحب بفوج سياحى إيطالى ويتفقد أعمال التطوير

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد أشرف عطية، محافظ أسوان، خلال جولة ميدانية خلال الفترة المسائية، الأعمال الجارية لزيادة المسطحات الخضراء والتشجير بميدان نادي أسوان الرياضى وشوارع المستشار مصطفى حمد وكورنيش النيل القديم، مع إجراء أعمال الصيانة الدورية للأرصفة وأحواض الأشجار والزهور.

وخلال الجولة التفقدية التقى أشرف عطية عددا من المواطنين أثناء استمتاعهم بالتجول بحديقة وبلازا درة النيل حيث حرصوا على التقاط الصور التذكارية، فيما التقى محافظ أسوان أيضا بفوج سياحي إيطالى كان يقوم بجولة سياحية ترفيهية والتقاط الصور التذكارية بالحديقة وكورنيش النيل وميدان المحطة.

وأعرب الفوج السياحي سعادته بزيارة أسوان علي الرغم من أرتفاع درجات الحرارة ، مشيدين بأجواء الأمن والأمان والأستقرار، بجانب التنوع الفريد في الأنماط السياحية، علاوة على الأعمال الجارية للتطوير والتجميل لإضفاء الشكل الجمالي لساحرة الجنوب.