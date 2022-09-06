محافظة الإسكندرية: البدء فى تسوية طريق أم زغيو استجابة لشكاوى المواطنين

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، السيد موسى، رئيس حى العجمى، بالإشراف على أعمال تسوية وتمهيد طريق أم زغيو، وذلك لتسهيل حركة المارة والسيارات، استجابة لشكاوى المواطنين.

وشدد محافظ الإسكندرية، على إزالة المعوقات على جانبى الطريق، على الفور لتسهيل الحركة للمواطنين والقضاء على الزحام، غرب المدينة،والعمل على سيولة المرور لرفع المعاناة عن المواطنين.

ومن جانبه، أوضح السيد موسى، رئيس حى العجمى، أنه تم الدفع بعدد 66 لودر، وعدد واحد جريدر، و4 سيارات حمولة 20م من الحملة المركزية بالمحافظة والمجتمع المدنى، وذلك لرفع كفاءة البنية التحتية لطريق أم زغيو.

وأضاف رئيس حى العجمى، أن الأعمال مستمرة فى الاتجاهين، والعمل مستمر حتى إنهاء الطريق بالكامل، كما تم تكليف شركة الصرف الصحى بالعجمى، بإجراء أعمال تطهير شبكة الصرف لعدم حدوث أى طفوحات تؤدى إلى سوء حالة الطريق وصعوبة السير فية، وذلك من أجل القضاء على الزحام بغرب الإسكندرية.