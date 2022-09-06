مجلس الأمن يعقد اجتماعا حول تهجير المدنيين فى أوكرانيا

كتبت : هند المغربي

يعقد مجلس الأمن الدولى، غدا، الأربعاء، اجتماعا حول التهجير القسري للمدنيين الأوكرانيين، بناء على طلب ألبانيا والولايات المتحدة، حيث تقوم وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو ومسؤول من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) بتقديم إحاطة.

وكان مجلس الأمن في نهاية أغسطس الماضي عقد جلسة إحاطة مفتوحة بشأن الحالة في أوكرانيا بناء على طلب ألبانيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، سيصادف ستة أشهر منذ اندلاع الأعمال العدائية في 24 فبراير.

فيما قدم كلا من امين عام الأمم المتحدة وروزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام ، إيجاز فى الذكرى السنوية لإعلان استقلال أوكرانيا في عام 1991.