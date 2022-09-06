ماس كهربائى وراء نشوب حريق بشقة سكنية فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال مالك شقة اشتعل بها حريق في بولاق الدكرور، ولم يشتبه في اندلاع النيران جنائيا، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي تسبب في اشتعال الحريق دون إصابات.

وعاين رجال المباحث الشقة، لإعداد تقرير بحجم الخسائر التي لحقت بمحتوياتها، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا بنشوب حريق بشقة سكنية في بولاق الدكرور، تم الدفع بسيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات.

وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.