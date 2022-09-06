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ليز تراس تبقى بن والاس وزيرا للدفاع فى حكومتها

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 09:05 م
ليز تراس تبقى بن والاس وزيرا للدفاع فى حكومتها بن والاس
كتب أحمد عرفة

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أبقت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس على بن والاس وزيرا للدفاع في حكومتها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، كما أعلنت ليز تراس اختيار سويلا برافرمان لتولي منصب وزيرة الداخلية، خلفا لبريتي باتيل.

 

وأصبحت ليز تروس رسمياً ثالث رئيسة وزراء فى تاريخ بريطانيا عقب تنصيبها رسميًا بعد زيارة الملكة إليزابيث الثانية فى قلعة بالمورال خلفا لبوريس جونسون، الذى اضطر للاستقالة بعد سلسة من الفضائح والانتقادات.

 

وتولت تروس البالغة 47 عاما، منصبها بعد فوزها بأكبر عدد من الأصوات فى مسابقة قيادة حزب المحافظين ليحل محل جونسون، الذى أعلن استقالته فى يوليو واستمر فى تسيير الاعمال عدة شهور عانت فيها المملكة المتحدة من أسوأ ازمة اقتصادية منذ عقود.


ليز تراس

بريطانيا

لندن

الحكومه البريطانيه

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