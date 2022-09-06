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لجنة الصناعة بشعبة الأدوية: الدواء المصرى الأقل سعرا فى العالم

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 12:16 ص
لجنة الصناعة بشعبة الأدوية: الدواء المصرى الأقل سعرا فى العالم صناعة الدواء
كتب محمد شعلان

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قال الدكتور هيثم دويدار، رئيس لجنة الصناعة بالشعبة العامة باتحاد الغرف التجارية، إن الدولة المصرية تحاول مراعاة أسعار الأدوية وتوفير الدواء في متناول أي طبقة اجتماعية، مشددا على أهمية توطين صناعة الدواء فى مصر، مؤكدا أن مصر أقل سعر في العالم في الدواء رغم أن معظم مكوناته مستوردة.
 
وأضاف الدكتور هيثم دويدار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، على قناة سي بى سي، أن الكفاءة والفاعلية واحدة للدواء سواء في المنتج المستورد والمحلي، قائلا: "نحتاج تمصير صناعة الدواء فى مصر ونوطنها ونحفز الشركات الاجنبية في صناعة الدواء وهذا سيؤدي إلى نقل التكنولوجيا صناعة الدواء في وقت قليل".
 
وطالب الدكتور هيثم دويدار، الحكومة المصرية بدعم محاولات صناعة الدواء فى مصر ومواجهة البيروقراطية، والمساعدة في إقامة مصانع مواد خام على الأراضي المصرية، مشيدا بتجربة مدينة الدواء قائلا: "مدينة الدواء طفرة حصلت في وقت قياسي، والدولة المصرية نفذتها لجذب كل الشركات الاجنبية ونقل التصنيع والتكنولوجيا وتطوير صناعة الدواء في وقت قياسي".

مدينة الدواء

الدواء المصري

رئيس لجنة الصناعة

صناعة الدواء



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