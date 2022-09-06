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لارى إليسون يزيح بيل جيتس من قائمة أغنى 5 مليارديرات فى العالم

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 01:46 م
لارى إليسون يزيح بيل جيتس من قائمة أغنى 5 مليارديرات فى العالم بيل جيتس
كتبت ريهام عبد الله

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أزاح لارى إليسون، رئيس مجلس إدارة شركة أوراكل الأمريكية العاملة فى مجال البرمجيات، بيل جيتس، وانضم إلى قائمة أغنى 5 مليارديرات في العالم، حيث شهدت ثروته زيادة بقيمة 1.5 مليار دولار، منذ إطلاق قائمة المليارديرات السنوية فى أبريل الماضى، لتصل إلى 107.5 مليارات دولار، بحسب الإحصاءات اللحظية لفوربس فى 5 سبتمبر 2022.

صعود إليسون إلى المركز الخامس عالميًا كان على حساب مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس، الذى شهد تراجعًا فى ثروته بقيمة 22.7 مليار دولار لتصل إلى 106.3 مليار دولار، وصعد إليسون، 3 مراكز منذ أبريل الماضى، ليحل خامسًا الآن، فيما تراجع ترتيب جيتس مركزين ليأتى فى الترتيب السادس حاليًا، وفقا لفوربس الشرق الأوسط.

بيل جيتس
بيل جيتس

وتراجع سهم مايكروسوفت المملوكة لجيتس، بنسبة 8.6% منذ 11 مارس، وهو تاريخ اعتماد إغلاقات الأسهم وحساب الثروات في قائمة المليارديرات التي أطلقت فى أبريل الماضى، ليصل إلى 256.1 دولار، لكن سهم أوراكل هبط بنسبة أقل تصل إلى 4% خلال الفترة نفسها ليغلق عند 74.7 دولار في 2 سبتمبر الجارى، بينما سهم تسلا إذ يملك إليسون حصة تبلغ 1.5% منها، ارتفع بـ1.9% خلال نحو 6 أشهر ليصل إلى 270.2 دولار في ختام تعاملات 2 سبتمبر.

لارى إليسون
لارى إليسون

وفى سياق آخر، أعلنت شركة ‏TerraPower‏ - التي أسسها الملياردير الأمريكى "بيل جيتس" - نجاحها في جمع 750 مليون دولار على الأقل كتمويل من المستثمرين لمشروعات ‏ترتكز على تطوير عقاقير طبية وأيضا الطاقة النووية، حسبما نقلت CNBC.

وسوف يستخدم هذا التمويل في تطوير تكنولوجيا الطاقة النووية وابتكارات في مجال الطب النووي، وفق ما ذكرت TerraPower في بيان، ويأتي ذلك مع الأخذ في الاعتبار أن الطاقة الناتجة من المفاعلات النووية لا ينتج عنها انبعاثات كربونية ضارة للبيئة، لكن المشكلة تكمن في كيفية تخزين النفايات النووية التي تدوم لفترة طويلة.

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