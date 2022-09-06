"كنز في محافظتك".. تعرف على تمثال الملك رمسيس الثانى والمعبودة سخمت

كتب محمد أسعد

تحت عنوان "تعرف على كنز في محافظتك" تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإبراز أهم وأميز القطع الأثرية التي تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

تعرف على قطعة اليوم:

تمثال الملك رمسيس الثاني والمعبودة سخمت.

يصور هذا التمثال الملك رمسيس الثاني جالسًا بجانب المعبودة سخمت.

مُثلت سخمت، والذي يعني اسمها "القوية"، بجسد امرأة ورأس أنثى الأسد، يعلوه قرص الشمس.

كانت سخمت ابنة للمعبود رع، وارتبطت بالحرب والطب وحماية الملك.