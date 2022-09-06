اليوم السابع
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كنت شغال فيه سابقا.. اعترافات لص سرق محلا في مدينة نصر

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 03:00 ص
كنت شغال فيه سابقا.. اعترافات لص سرق محلا في مدينة نصر سرقة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أعترف 3 لصوص بالسطو على محل فى مدينة نصر لسرقته، تحت تهديد السلاح، مؤكدين أن أحدهم كان يعمل فى المحل منذ فترة وعلى دراية به وبمكان الخزينة، فقرروا سرقتها.
 
ونجحت أجهزة الأمن في القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى بالإكراه من داخل أحد المحال التجارية بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من (مديرة محل تجارى كائن بدائرة القسم) بقيام (3) أشخاص مجهولين وبحوزة أحدهم سلاح أبيض " كتر " بالدخول إلى المحل وتهديدها وسرقة مبلغ مإلى كرهاً عنها ولإذوا بألفرار.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، أمكن التوصل أن وراء إرتكاب الواقعة عامل سابق بالمحل المشار إليها بالإشتراك مع 3 آخرين- مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.
 
وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندى رئيس مباحث المديرية أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم (جزء من المبلغ المإلى المستولى عليه- سلاح أبيض "كتر")، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام "السلاح الأبيض" المضبوط بحوزتهم ، وأن المبلغ المإلى من متحصلات الواقعة ، كما أقر أحد المتهمين بأنه نظراً لسابقة عمله بمحل الواقعة، وعلمه بمكان تواجد الخزينة، اختمرت فى ذهنه فكرة الإستيلاء عليها على النحو المشار إليه فتم اتخإذ الإجراءات القانونية.

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أخبار الحوادث



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