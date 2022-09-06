قصر ثقافة حاجر العديسات بالأقصر يكرم أوائل الثانوية العامة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم قصر ثقافة حاجر العديسات بمدينة الطود شرق محافظة الأقصر، فعاليات حفل تكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمركز ومدينة الطود بحضور كلا من الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة الطود، والنائب محمد عطاالله إسماعيل عضو مجلس الشيوخ، وخالد عطيتو نائب رئيس المركز، والإعلامى خالد النوبى بقناة طيبة، وهشام أبازيد رئيس مجلس قروي العديسات قبلى.

وبدأ الحفل بالترحيب بالحضور ثم السلام الجمهوري ثم فقرة موسيقية، وفي نهاية الحفل تم تكريم أوائل الدبلومات الفنية ومديري المدارس الفنية ثم تكريم الطلاب الأوائل في الثانوية العامة وأيضا مديرى مدارس الثانوى العام، حيث قدم فعاليات الحفل الشاعر وليد الضوى، وقدم الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة الطود، التهنئة إلى الطلاب والطالبات لتفوقهم فى الحصول على أعلى الدرجات، وعن تشجيع أولياء الأمور لأبنائهم طوال الأعوام الدراسية، وحث الطلاب بالعام الدراسى الجديد ضرورة التفوق خلال الفترة المقبلة، ثم كلمة لمدير إدارة الطود التعليمية والذى أبدى عن فرحته للطلاب ووصول مركز الطود وإدارة الطود التعليمية بالصورة المشرفة، وشملت الاحتفالية بتقديم فقرات ومعلومات ثقافية

واختتمت الاحتفالية بتقديم التكريمات إلى الطلبة الحاصلين علي درجات أعلي من أوائل الثانوية العامة بالطود، وذلك تقديراً لما بذلوه من جهد ومثابرة للحصول على أعلى الدرجات، وكلمه شكر للحضور وأولياء الأمور والطلبة وتهنئتهم بالتفوق والتوفيق فى المرحلة الجامعية، حيث حضر فعاليات الاحتفالية كل من يوسف محمود مدير إدارة البحوث بالفرع، والنقيب محمود مرسي رئيس نقطة شرطة العديسات، فتحي كامل نائبا عن مدير إدارة الطود التعليمية، سمير يونس رئيس قسم التعليم الفني بالإدارة وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية ومديري المدارس وأولياء الأمور.



جانب من الحضور بحفل تكريم أوائل الثانوية العامة



قصر ثقافة حاجر العديسات بالأقصر يكرم أوائل الثانوية العامة