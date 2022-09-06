فصل الكهرباء السبت عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة 5 ساعات لصيانة المحولات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي يوم السبت المقبل، عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة، لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أن المناطق المقرر فصل التيار الكهربائي عنها هي منطقة مجاهد، وعمارة المحطة الغازية، والسنترال الجديد، والزراعة، وسوق الباعة وذلك يوم السبت من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.