فصل الكهرباء السبت عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة 5 ساعات لصيانة المحولات

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي يوم السبت المقبل، عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة، لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.
وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أن المناطق المقرر فصل التيار الكهربائي عنها هي منطقة مجاهد، وعمارة المحطة الغازية، والسنترال الجديد، والزراعة، وسوق الباعة وذلك يوم السبت من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.
وكان مركز عمليات محافظة البحر الأحمر قد أكد أنه سيتم فصل التيار الكهربائي أمس الاثنين عن مناطق مبارك 5، والخزان العالي، وكذلك كان أعلن عن فصل التيار الكهربائى اليوم، الثلاثاء، عن موزع الفرعون سيكشان 1 و3، ويوم الأربعاء عن موزع الفرعون سيكشان 5 و 6 وذلك من السا عة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة