اليوم السابع
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فريق من الصيادين المصريين يشاركون فى مسابقة "روس أتوم" الدولية للصيد بروسيا

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 05:43 م
فريق من الصيادين المصريين يشاركون فى مسابقة "روس أتوم" الدولية للصيد بروسيا صيادين -أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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يشارك فريق مصرى من الصيادين بمحافظة مرسى مطروح في البطولة الدولية التي تنظمها شركة روساتوم الروسية المسؤولة عن إنشاء أول محطة نووية بالضبعة، وذلك فى الفترة من 7 إلى 8 سبتمبر في سوسنوفى بور بروسيا. 
 
ومن المقرر أن تشارك 10 دول فى المسابقة الدولية، وهم مصر وأرمينيا وبنجلاديش والهند وكازاخستان وأوزبكستان وروسيا وجنوب إفريقيا وتركيا والمجر. 
 
الجدير بالذكر أن مصر شاركت في نفس بطولة الصيد الدولية عام 2019 في روسيا، وفاز فيها الفريق المصري بالمركز الأول.
 
ويتضمن برنامج البطولة زيارة محطة لينينجراد للطاقة النووية المجهزة بمفاعلات VVER-1200 من الجيل 3+ ؛ المماثلة لمحطة الضبعة النووية المصرية التى سيتم تركيبه في محطة الضبعة النووية المصرية. 
 
وتعتبر محطة لينينجراد النووية، أكبر محطة روسية من حيث السعة المركبة (القدرة الكهربائية الاسمية) والتي تتجاوز 4300 ميغاواط، وهي المحطة النووية الوحيدة في روسيا التي تعمل فيها في آن واحد مفاعلات منتمية لفئات مختلفة. هكذا تعمل فيها مفاعلات من فئة RBMK-1000 (مفاعل عالي الطاقة ذو قنوات) وكذلك من فئة VVER-1200  (مفاعل الماء المضغوط من الجيل 3+). وتتكون محطة "لينينجراد " النووية من أربع وحدات طاقة، حيث تتجهز الوحدتان الثالثة والرابعة بمفاعلات  RBMK-1000 ، بينما تعمل الوحدتان الخامسة والسادسة على مفاعلات  VVER-1200. يبلغ إجمالي الناتج السنوي للوحدات الأربع قرابة 30 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء. وتغطي المحطة أكثر من 55% احتياجات مدينة سانت بطرسبرج ومنطقة لينينجراد من الطاقة.

روساتوم

الضبعة

روسيا

بطولة الصيد الدولية

مصر



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