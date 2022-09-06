اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 07:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق 10ورش و15 محلا تجاريا لمخالفة مواعيد الإغلاق بالمحلة

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 06:15 ص
غلق 10ورش و15 محلا تجاريا لمخالفة مواعيد الإغلاق بالمحلة غلق ورش
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء وجدى الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش.
 
وأضاف أنه تم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة وتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم، وذلك للالتزام بتطبيق الاجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام، وتم غلق 10 ورش و15 محل و1 مول تجارى.
 
وتابع، كما تم إطفاء 12 لمبة خارجية للمحلات لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.
 
 
 
PHOTO-2022-09-06-00-20-34
 

 

 
 

 

PHOTO-2022-09-06-00-20-35
 

 


المحلة الكبرى

رئيس مدينة المحلة

ترشيد الكهرباء

قرارات رئيس الوزراء

المحلية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة