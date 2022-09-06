غلق 10ورش و15 محلا تجاريا لمخالفة مواعيد الإغلاق بالمحلة

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش.

وأضاف أنه تم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة وتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم، وذلك للالتزام بتطبيق الاجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام، وتم غلق 10 ورش و15 محل و1 مول تجارى.

وتابع، كما تم إطفاء 12 لمبة خارجية للمحلات لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.