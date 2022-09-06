غرق شاب وإصابة آخر أثناء السباحة بشاطئ فى مطروح

مطروح - فريق المحافظات

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر أثناء السباحة فى أحد شواطئ مدينة مرسى مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام.

بداية الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، بلاغًا يفيد بغرق شاب وإنقاذ اخر خلال السباحة داخل أحد الشواطئ، وعلي انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الإسعاف الي محل البلاغ.

كانت مستشفى مطروح العام، استقبلت أحمد السيد محمود محمد، 18 سنة وحالته العامة متوسطة، والسيد محمود محمد محمود، 16 سنة جثمانًا هامدًا وتم التحفظ علي جثة الشاب بثلاجة المستشفى والشباب المصاب بقسم الاستقبال ووضعه تحت الملاحظة وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.