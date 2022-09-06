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غدًا.. مطار القاهرة يُسير رحلة خاصة لنقل مشجعى الزمالك إلى الدوحة

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 11:01 م
غدًا.. مطار القاهرة يُسير رحلة خاصة لنقل مشجعى الزمالك إلى الدوحة مطار القاهرة - أرشيفية
كتب أحمد مصطفى

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تغادر غدًا الأربعاء رحلة خاصة لنقل مشجعى نادى الزمالك إلى العاصمة القطرية الدوحة من مبنى الركاب رقم 2 والمخصص للطيران العربى والأجنبى.
 
وحسب مصادر بمطار القاهرة فإن الرحلة رقم QR التابعة للخطوط القطرية من المنتظر حسب جدول التشغيل أن تغادر مطار القاهرة الساعة 5,35 مساء غدًا الأربعاء، وعلى متنها 383 راكبًا، وذلك لحضور مباراة نادى الزمالك والذى يلتقى نظيره الهلال السعودى ضمن منافسات كأس لوسيل بالدوحة أمام فريق الهلال السعودى والمقرر لها الجمعة المقبل 9 سبتمبر الجارى.
 

 


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نادى الزمالك

الهلال السعودى

رحلة خاصة

الدوحة

كأس كاسل لوسيل



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