علامات اضطراب الهرمونات فى الجسم.. كثرة الشعر أبرزها

فاطمة ياسر

يزداد في الكثير من الأحيان ظهور وإنتشار الشعر في الجسم، وهذا الأمر يكون بدون سابق إنذار، وتعد البشرة أي الأوجه أكثر أماكن الجسم التي يظهر بها الشعر، ونجد أن النساء هم الأكثر من يعانين من هذا الأمر ويرجع السبب لحدوث لخبطة في هرمونات الجسم، وذلك وفقا للتقرير الذي نشره موقع “verywellhealth”.

أشار التقرير، أن كثرة ظهور الشعر في الجسم لدي النساء قد يكون علامة علي إصابتها بتكيسات المبيض، هذا الأمر الذي تصاب به الكثيرات نتيجة لحدوث خلل في توازن الهرمونات الأنثوية بالجسم.

وأضاف التقرير، أنه من أبرز أعراض إصابة النساء بتكيس المبيض، هي ظهور الشعر بكثرة في الجسم، وعدم انتظام الدورة الشهرية، وألم وانتفاخ في البطن، ولذا يجب ذهاب المرأة التي تشعر وتعاني من هذه الأعراض لتجنب مضاعفات تكيسات المبيض التي قد تصل للعقم.

كما أوضح التقرير، أن بعض الأشخاص يعانون من متلازمة “كوشينغ”، وتعني تعرض الجسم لإرتفاع مستويات عالية لهرمون الكورتيزول، وهذا الأمر يتطلب تنظيم نسبة هذا الهرمون علي الفور.

وأضاف التقرير، أن بعض الأشخاص الذين يظهر لديهم كثرة الشعر بالجسم، أن هذا قد يكون علامة علي الإصابة بورم في المبيض، أو قد يكون نتيجة لتناول بعض العلاجات أي الأدوية التي من أعراضها الجانبية ظهور الشعر بكثرة في الجسم.