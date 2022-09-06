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طقس الخليج.. فرص سقوط أمطار فى السعودية وصحو بالإمارات وحار بالكويت

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 07:30 ص
طقس الخليج.. فرص سقوط أمطار فى السعودية وصحو بالإمارات وحار بالكويت درجات الحرارة
كتب : أحمد علوى

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السعودية:

لازالت الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى المدينة المنورة.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء صحوا بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

 

الكويت:

حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.


طقس الخليج

درجات الحرارة فى الخليج

طقس السعودية

طقس الكويت



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