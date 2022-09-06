ضبط 750 كجم دقيق بلدى مدعم بالأقصر قبل بيعها بالسوق السوداء

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن تنظيم رجال مديرية التموين حملة لمراقبة الأسواق والأسعار والمخازن والسلع التموينية المدعمة من الدولة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة الأسواق وضبط المخالفين.

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه وتشكلت لجنة مكونة من كلا من المهندس عبد الرازق الصافي وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، وأيمن رمضان مدير تموين البندر، وأسفرت الحملة عن ضبط أحد مطاحن الغلال بناحية أبو الجود بالأقصر لحيازته عدد 15 جوال دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن 750 كجم مخصص للمخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم محظور تداوله وذلك قبل بيعها بالسوق السوداء، وتحرر محضر رقم 18379 جنح ضد م س ع، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

وفى نفس السياق قام رجال مديرية تموين الأقصر بتنظيم حملة لمراقبة الأسواق والأسعار والمخازن والثلاجات والغش التجارى والتدليس، أسفرت عن ضبط أحد مخازن السلع الغذائية بناحية غرب السكة بمدينة الأقصر، وعثر بداخل المخزن على 3970 عبوة جبن وألبان بإجمالي وزن طن و75 كيلو منتهية الصلاحية، وأخرى متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لعدم إتباع الاشتراطات القانونية لتخزين الأغذية قبل إعادة تدويرها وطرحها بالأسواق مرة أخرى، مما يضر بصحة المواطنين وتحرر محضر رقم 18338 جنح ضد "ش.ا.ي"، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة، حيث شارك في الحملة كلا من عبد الرازق الصافي وكيل المديرية، وجبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية.