ضبط 3 أطنان دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية بناءً على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة ومكافحة الغش التجاري والخداع بدائرة مركز طنطا وقد أسفرت الحملة التي قادها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزاره التموين والتجارة الداخلية والتي ضمت ناصر مصطفى العفيفى ومحمد سعد الخولى و السيد أحمد الحوالة ومحمد فاروق مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 57 شيكارة دقيق بلدى مدعم استخراج 87.5 % زنة الشكارة 50 كجم إجمالى 3 ثلاثة طن دقيق بلدى مدعم بغرض البيع فى السوق والسوداء والتربح غير المشروع من وراء ذلك والاستيلاء على أموال الدعم المضبوطين بسيارة شيفرولية جانبو بيضاء اللون تحمل لوحات معدنية مرور كفر الشيخ رقم "1496ل ن ص" وتمكنت الحملة من ضبط الدقيق والسياره بإحدى قرى مركز طنطا وتم تحرير محضر جنحة بالواقعة، والتحفظ على السيارة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.