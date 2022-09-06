ضبط 217 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 86185 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط ( 217 قطعة سلاح نارى بحوزة 198 متهم).. وذلك على النحو التالى: (15) بندقية آلية، بندقية رصاص،(31) بندقية خرطوش، (8) طبنجات، (162) فرد محلى، (359) طلقة مختلفة الأعيرة، (25) خزينة متنوعة، (240) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (86185) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(337) حكم جناية، (26121) حكم حبس جزئى، (4462) حكم حبس مستأنف، (43168) حكم غرامة، (12097) مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (305) قضية مخدرات .. ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (73,700 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (32,529 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (7,492 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (1٫078كيلو جرام) ، كمية من مخدر البودر وزنت (796 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (540 جرام)،كمية من مخدر الهيدرو وزنت (450 جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (301 جرام) ، كمية من مخدر الفودو وزنت (50 جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (10 جرام)، عدد (7528) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (43) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (250) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24472) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (52) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (7) منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.