ضبط 12500 عبوة مستلزمات خاصة بعمليات الفك والأسنان منتهية الصلاحية بطنطا

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 12500 عبوة مستلزمات طبية ومستلزمات عمليات الفك والأسنان منتهية الصلاحية.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على شركات المستلزمات الطبية بنطاق المحافظة لاحكام الرقابة عليها.

وتم تشكيل حملة قادها وكيل وزارة التموين ضمت جمال هنيدى مدير إدارة تموين طنطا، وياسر مراد مدير الرقابة التموينية ومحمد الشيخ مفتش التموين.

وتم ضبط 12500عبوة مستلزمات أسنان (بنج مخدر أسنان- حشو عصب- ومستلزمات عمليات الفك والأسنان) انتهاء 8/2021 وانتهاء 9/2021 وتواريخ أخرى جميعها منتهية الصلاحية داخل شركة طبية غير مرخصة بطنطا، تم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة.