اليوم السابع
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ضبط مركز علاج طبيعى بدون ترخيص وأدوية غير مصرح بتداولها ببنى سويف

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 09:15 م
ضبط مركز علاج طبيعى بدون ترخيص وأدوية غير مصرح بتداولها ببنى سويف جانب من الحملة التفتيشية
بنى سويف - هانى فتحى

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نظمت الإدارة الصحية بالفشن جنوب محافظة بنى سويف (إدارة العلاج الحر) حملة تفتيشية على المنشآت الطبية بقرية تلت، شارك فيها الدكتور عبد الله الدكش، والدكتور رجب فتح الباب مسئولا العلاج الحر بالفشن، وأشرف عليها الدكتور هانى عبد النبى مدير الإدارة الصحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المنشآت الطبية المخالفة وغير المرخصة، كما تم ضبط مركز علاج طبيعى بدون ترخيص، وتم العثور بداخله على أدوية مستوردة وغير مصرح بتداولها، تم تحرير محضر إدارة منشأة طبية بدون ترخيص، وإخطار مركز شرطة الفشن، وجار العرض على النيابة العامة.

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