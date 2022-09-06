ضبط عاطل وسيدتين بحوزتهم 12 طربة حشيش و1200 جرام شابو قبل ترويجها بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطل وسيدتين بدائرة مركز جزيرة شندويل وبحوزتهم 12 طربة من مخدر الحشيش، و1200 جرام من مخدر الشابو ومبلغ مالى وهواتف محموله وسلاح أبيض وذلك قبل ترويجها بدائرة المركز.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للواء عمرو البندارى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات " فرع سوهاج" مفادها قيام عاطل وسيدتين بجلب كمية من مخدر الحشيش ومخدر الشابو تمهيدا لترويجها على العملاء متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بعرض المعلومات على محمد الضبع رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما بالإشتراك مع ضباط مركز شرطة المراغة وضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج.

وقد كشفت التحريات الأولية التي قام العقيد أحمد حفنى المشنب رئيس فرع سوهاج عن قيام صدام ا ا م 34 سنة عاطل ويقيم بناحية دائرة مركز المراغة وفاتن م ف ع 26 سنة ربة منزل وشقيقتها رضا م ف ع 29 سنة ربة منزل وتقيمان دائرة مركز المراغة بالاتجار بالمواد المخدرة.

عقب استصدار إذن النيابة العامة قامت مأمورية برئاسة العقيد أحمد حفنى المشنب ؤئيس فرع المكافحة بسوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل عن ضبط المتهمين بكوبري جزيرة شندويل دائرة المركز وبحوزتهم " 12" طربة من مادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي 1200 جرام و كمية من مادة الآيس المخدر تزن حوالي 350 جرام سلاح أبيض " سكين " و مبلغ 410 جنيهاً و"2" هاتف محمول.

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والهاتفين المحمولين للإتصال بعملائهما تــــم التحفــــظ علــــي المضبوطــات والمتهمين وتحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.