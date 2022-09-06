ضبط عاطل بحوزته 3 طرب من مخدر الحشيش قبل ترويجها بالمراغة شمالى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قد بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطل بدائرة مركز المراغة وبحوزته 3 طرب من مخدر الحشيش، وكمية مجزأة من ذات المخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض وذلك قبل ترويجها بدائرة المركز.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للواء عمرو البندارى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات " فرع سوهاج" مفادها قيام عاطل بدائرة مركز المراغة بجلب كمية من مخدر الحشيش تمهيدا لترويجها على العملاء متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بعرض المعلومات على محمد الضبع رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما بالإشتراك مع ضباط مركز شرطة المراغة وضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج.

وقد كشفت التحريات الأولية التي قام العقيد أحمد حفنى المشنب رئيس فرع سوهاج عن قيام فتحي ا ع ب 28 سنة عاطل ويقيم بناحية دائرة مركز المراغة بالاتجار بالمواد المخدرة أنه يقوم بعرض المواد المخدرة على ببعض العملاء من أجل ترويجها وتوزيعها عليهم بقصد الإتجار وتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة من وراء تلك التجارة الغير مشروعة والمجرمة قانونا.

عقب استصدار إذن النيابة العامة قامت مأمورية برئاسة العقيد أحمد حفنى المشنب ؤئيس فرع المكافحة بسوهاج بالإشتراك مع المقدم محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة وضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية وضباط وحدة مباحث مركز المراغة أسفرت عن ضبط المتحرى بمدخل قرية نجع أبو عوض دائرة المركز وبحوزته" 3" طربة وكمية مجزئة من مادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي 500 جرام و هاتف محمول سلاح أبيض " سكين " و مبلغ 250 جنيهاً.

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه تــــم التحفــــظ علــــي المضبوطــات.